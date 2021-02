Polícia encotra carro roubado na Manaus Moderna e entrega para o dono 

MANAUS – A Polícia Militar, por meio da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), recuperou, na manhã de domingo (31/01), um veículo com restrição de furto, no bairro Educandos, na zona sul de Manaus.

De acordo com os policiais da viatura 9905, quando realizavam patrulhamento por volta de 9h30, na avenida Lourenço da Silva Braga, conhecida como “Manaus Moderna”, receberam denúncia pela linha direta da 24ª Cicom (98842-1548), informando a localização de um veículo em estado de abandono, na referida avenida, nas proximidades das instalações de um supermercado desativado. Prontamente os policiais foram ao local e constataram a informação.

Foi realizado o contato com o proprietário, um homem de 43 anos, que foi ao local e reconheceu o automóvel, relatando que seu veículo modelo Fiat Siena, cor vermelha e placas 0AF-9I66, havia sido furtado da frente de sua residência no último sábado, dia 30, no bairro Educandos. O veículo foi devolvido ao dono pelos policiais, bem como orientado a procurar a delegacia competente para retirar a restrição.