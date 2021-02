Polícia fecha festa clandestina e cinco são detidos no Novo Aleixo

Polícia fecha festa clandestina, na noite deste sábado (6), durante operação que fiscaliza o decreto governamental que proíbe aglomeração de pessoas. Cinco homens foram presos durante o evento irregular, que tinha som alto e consumo de bebidas alcoólicas.

A ação ocorreu na avenida Nathan Xavier de Albuquerque, bairro Novo Aleixo, zona Norte. Além dos indivíduos também foram apreendidas as bebidas alcoólicas e caixa de som, que estavam no local “alimentando” a festa clandestina fechada.

De acordo com o secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, após a equipe policial receber denúncia informando o consumo de bebidas, aglomeração e som alto no local, os policiais foram até o terreno e flagraram os homens. A operação contou com a atuação da Polícia Militar do Amazonas e Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM).