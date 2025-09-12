Polícia Federal prende o ‘Careca do INSS’ e o empresário Maurício Camisotti

A Polícia Federal prendeu nesta sexta (12) Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti. Na operação, foram apreendidas esculturas eróticas, quadros, arma e carros de luxo.





Uma investigação da PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Antunes é o lobista apontado pela PF como “facilitador” do caso.

A PF afirma que associações e entidades que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS.

Ambos são acusados de integrar rede de fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Segundo a investigação, Antunes atuava como lobista para sustentar o esquema. Associações de aposentados teriam usado documentos e assinaturas falsos para cadastrar pessoas sem consentimento.

