Polícia Federal prende o 'Careca do INSS' e o empresário Maurício Camisotti

Por
Redação 1
-
PF em operação para prender o Careca do INSS e mais um empresário - foto: recorte

A Polícia Federal prendeu nesta sexta (12) Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS”, e o empresário Maurício Camisotti. Na operação, foram apreendidas esculturas eróticas, quadros, arma e carros de luxo.


Uma investigação da PF revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. Antunes é o lobista apontado pela PF como “facilitador” do caso.

Antônio Carlos Camilo Antunes, o “Careca do INSS” – foto: recorte

A PF afirma que associações e entidades que oferecem serviços a aposentados cadastravam pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades dos benefícios pagos pelo INSS.

Ambos são acusados de integrar rede de fraudes contra o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Segundo a investigação, Antunes atuava como lobista para sustentar o esquema. Associações de aposentados teriam usado documentos e assinaturas falsos para cadastrar pessoas sem consentimento.

FONTE
