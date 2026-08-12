quarta-feira, 12 de agosto de 2026
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Polícia Federal realiza leilão online de veículos no Amazonas

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Redação 5
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Foto: Divulgação

A Superintendência Regional da Polícia Federal do Amazonas vai realizar, no dia 26 de agosto de 2026 às 14h (horário oficial de Brasília/DF), um leilão de veículos conservados e sucatas por meio do site do Leiloeiro Público Daniel Garcia.

Entre os destaques estão modelos como Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Focus, Nissan X-Terra, VW Saveiro, Pajero Dakar e outros.


Serão disponibilizados veículos conservados, com direito a documentação, e sucatas destinadas exclusivamente ao reaproveitamento de peças. Os bens estão localizados em pátios da Polícia Federal na capital e no interior do estado.

Visitação

A visitação pública estará aberta nos dias 24 e 25 de agosto de 2026, das 09h às 12h e das 14h às 17h (horário local) , nos endereços indicado no edital:

  • Pátio da Superintendência da Polícia Federal no Amazonas
    Av. Domingos Jorge Velho no 40, Bairro D. Pedro II – Planalto – Manaus-AM
  • Pátio da Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga
    Av. da Amizade, 26, Tabatinga-AM

Participação

Para participar, é necessário se cadastrar no site www.danielgarcialeiloes.com.br com antecedência mínima de 48 horas da data do leilão. Pessoas físicas e jurídicas podem participar, observando as condições previstas no edital. Para aquisição de sucatas, somente empresas credenciadas e habilitadas poderão oferecer lances.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone 0800 278 7431 (ligação gratuita e WhatsA) ou através do e-mail [email protected]

O edital completo e a lista dos lotes estão disponíveis aqui: https://danielgarcialeiloes.com.br/leilao/7781/lotes

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