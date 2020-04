Polícia fiscaliza embarcações no Porto de Parintins

Parintins – Na manhã de terça-feira (31/03), em Parintins (a 369 quilômetros de Manaus), policiais militares do 11º Batalhão da Polícia Militar (BPM), juntamente com agentes da Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas (FVS-AM), servidores da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e agentes de endemias da Prefeitura, intensificaram a fiscalização no porto fluvial do município de Parintins. O objetivo é garantir o cumprimento do decreto governamental que proíbe o transporte fluvial de passageiros, visando evitar a disseminação do novo coronavírus no estado.

Durante a fiscalização, que durou o dia todo, proprietários e tripulantes das embarcações foram orientados a transportar somente mercadorias e suprimentos para o abastecimento do comércio local. Os policiais que participaram da ação informaram que as fiscalizações vão continuar acontecendo, em dias e horários alternados, para evitar que o decreto seja descumprido e garantir que a saúde da população seja preservada.