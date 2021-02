Polícia flagra drogas em forro de camarote e tripulante de embarcação é preso

AMAZONAS – Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam, no domingo (31), um homem de 28 anos com 23 tabletes de maconha em uma embarcação. A ação ocorreu no município de Coari (a 363 quilômetros da capital amazonense) e contou com apoio da cadela Zoe, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães), da Polícia Militar do Amazonas (PMAM).

O flagrante ocorreu durante uma abordagem à embarcação Manoel Monteiro. Durante uma revista a um dos camarotes, com o auxílio da cadela policial, foram localizados os tabletes no forro de PVC. Ao todo, foram 23,5 quilos do entorpecente.

Após a droga ser localizada, os policiais ouviram a tripulação e identificaram que um dos tripulantes possuía a chave reserva do camarote onde o material ilícito foi encontrado. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Base para os procedimentos cabíveis. O prejuízo ao crime é estimado em R$ 50 mil.

A unidade é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) e tem atuação integrada de efetivos das Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça. Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.