Polícia impede que homem seja executado no ramal do Brasileirinho

MANAUS – Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), na manhã de terça-feira (13), prestaram apoio aos policiais da 25ª Cicom, na prisão de três homens, de 26, 32 e 39 anos, por sequestro e cárcere de um homem de 41 anos, na rua Esperança, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital.

A equipe foi acionada para dar apoio ao supervisor da área, que havia detido três homens suspeitos de sequestro e cárcere. O trio já estava detido pela equipe. A vítima informou que foi abordado por dois indivíduos que estavam em uma motocicleta CG, de cor preta, sem placa, e em seguida acionaram um terceiro suspeito, que chegou ao local em um veículo Fiat Mobi, de cor vermelha.

Ainda segundo a vítima, os infratores o colocaram no banco de trás do carro, e que seria levado pelo trio para o ramal do Brasileirinho, com a finalidade de executá-lo, sendo interceptados pela polícia. A vítima e os envolvidos foram conduzidos ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).