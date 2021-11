Polícia lacra festa de Halloween promovida por vereador de P. Figueiredo

O vereador do município de Presidente Figueiredo, Tharlison Barros (PTC), teve seu ‘dia de bruxo’ abortado pela polícia e pelo Conselho Tutelar, por que a festa de Halloween, promovida por ele no Clube do Vaqueiro, no domingo (31), estava irregular e sem autorização dos órgãos públicos.

O vereador já é um velho conhecido de vários escândalos, ocorridos na cidade presidente Figueiredo e, desta vez ele exagerou.

Na festa, haviam mais de 500 menores de idade, segundo áudio enviado ao Portal Correio da Amazônia, na manhã desta segunda feira (01), em que a autora fala que a polícia apreendeu vários menores de idade bêbados e com forte sinais de consumo de drogas.

Maconha na Praça

O vereador Tharlison já tem no seu histórico de escândalos, o consumo de maconha na praça, no Centro da cidade, em janeiro de 2021, tudo gravado em vídeo.

“Agora ele leva menores para uma festa irregular, recheada de drogas e bebidas”, destaca a servidora pública que não quer seu nome revelado, por enquanto, para não atrapalhar as investigações.

A atitude do vereador, sempre desrespeitando a Lei, pode gerar uma ação na Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, por falta de decoro parlamentar e deixar o vereador Tharlison Barros (PTC) passível de perder o mandato.

A festa de halowem foi lacrada pela Polícia e, se confirmada as drogas distribuídas para menores de idade, ele pode ser multado, processado e, perder o mandato.

Vídeo mostra o vereador Tharlison Barros (PTC), fumando maconha na praça …