Polícia Militar apreende armas e drogas no município de Itacoatiara

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), apreenderam, neste domingo (02/05), sete armas de fogo e entorpecentes no bairro São Cristóvão, município de Itacoatiara (a 176 quilômetros, em linha reta, de Manaus).

Segundo relato da Rocam, a guarnição da 6971 realizava patrulhamento ostensivo, por volta das 2h, na rua José Nobre, quando visualizou um indivíduo em atitude suspeita que, ao perceber a aproximação da viatura, correu em direção a uma residência, deixando uma mochila para trás durante a fuga.

Com a devida permissão da proprietária da casa, uma mulher de 33 anos, a Rocam entrou no local e ao conferir a mochila, os policiais encontraram cinco revólveres, sendo dois de calibre 22 e três de calibre 38, um simulacro e uma espingarda de pressão, uma porção de substância com aparência de maconha tipo skunk, e a quantia R$ 435 em espécie.

Como todo material foi abandonado dentro da sua residência, a mulher foi conduzida à 2ª Delegacia Regional de Itacoatiara, como testemunha, para os procedimentos cabíveis.