Polícia Militar apreende droga avaliada em mais de R$ 480 mil, em Coari

Policiais militares que atuam na Base Fluvial Arpão 1 apreenderam cocaína avaliada em mais de R$487 mil, durante abordagem a uma embarcação no rio Solimões. Duas pessoas foram presas em flagrante pela equipe da Polícia Civil que atua na base militar, coordenada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).





A ação ocorreu por volta de 9h20, deste sábado (24/02), nas proximidades de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A droga foi apreendida em abordagem à lancha rápida Glória de Deus IV, que saiu do município de Tabatinga com destino à capital do Amazonas.

Durante a revista na embarcação, a cadela policial Havana, da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), indicou aos policiais a mala com a droga. Ao todo, foram apreendidos seis tabletes de entorpecentes, aproximadamente 6,5 quilos.

O perito do Departamento de Polícia-Técnico Científica (DPTC) que está na base militar realizou a perícia do material e constatou tratar-se de cocaína.

A autoridade policial lavrou o flagrante do homem, 27, e da mulher, 26, pelo crime de tráfico de drogas.