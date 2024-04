Polícia Militar resgata animais silvestres em Manaus

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), resgatou um jacaretinga e dois quelônios, em ocorrências registradas no domingo (07/04), nas zonas centro-oeste e centro-sul de Manaus.





A equipe policial recebeu denúncia anônima de que havia um jacaré na travessa 25, localizada no bairro Redenção. Já no local, o animal foi encontrado e resgatado. Em seguida, ele foi solto em área verde, no bairro Tarumã, zona oeste.

Na segunda ocorrência, registrada por volta das 14h, um homem entregou dois quelônios na sede do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), localizado no bairro São Geraldo. Após procedimentos, os animais foram soltos em seu habitat natural.

Crime ambiental

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que criar, guardar, apanhar, transportar, capturar ou caçar animais silvestres sem autorização do órgão competente, configura Crime Ambiental, sujeitando seu autor às penalidades previstas na Lei.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.‌