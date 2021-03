Polícia prende 39 e apreende mais de 3,6 mil porções de drogas

Durante patrulhamento realizado na manhã de ontem (22/03) e madrugada desta terça-feira (23/03), a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu 39 infratores e apreendeu oito armas de fogo e mais de 3,6 mil porções de entorpecentes no estado. A maioria das prisões está ligada aos crimes de tráfico de drogas. Houve, ainda, casos de porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica, lesão corporal, roubo e furto.

As ocorrências foram registradas em 18 bairros de Manaus e em três municípios do interior do estado. As informações foram coletadas do relatório de ocorrências do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp).

Entre os casos de destaque das últimas 24 horas, está uma ocorrência da Força Tática na rua dos Escoteiros, bairro Compensa, na zona oeste. Três homens foram presos com três revólveres calibre 38 e munições. Eles foram conduzidos ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos legais.

Policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam no bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul, um homem de 22 anos pelo crime de tráfico de drogas. O infrator estava em sua casa e, ao perceber a presença dos policiais, tentou fugir. Com ele, foram encontrados 3.300 mil cigarros e sete porções de maconha. O caso foi registrado no 1º DIP, na Praça 14.

No bairro Novo Aleixo, zona norte, policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 44 anos pelo crime de violência doméstica. Ele havia espancado a própria esposa por ciúmes. O flagrante foi registrado no 9º DIP.

Interior – Três homens foram presos e um adolescente apreendido durante ações da Polícia Militar em Humaitá, Benjamin Constant e Coari.

Em uma das ações, no município de Humaitá (distante 590 quilômetros de Manaus), um idoso de 70 anos foi preso por policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM) em operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O infrator estava vindo de Porto Velho transportando 25 quilos de oxi. Ele confessou que receberia R$ 5 mil para levar o material até Belém, no estado do Pará. O homem e o entorpecente foram encaminhados até a Delegacia de Polícia Civil de Coari, onde o caso foi registrado.

Lista de veículos recuperados

Carros

• Voyage, prata, placa NOX-1665

• Fiat Uno, vermelho, placa NOY-1066

• Gol, vermelho, placa PHL-4235

• Gol, branco, placa PHG-4C17

• Saveiro, vermelho, placa OAN-9156