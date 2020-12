Polícia prende 5 bandidos com 11 celulares roubados no Jorge Teixeira

MANAUS – Fabricio Rodrigues da Silva 21, Heberton pereira Moraes 24, e Carlos Eduardo Barbosa, foram presos e dois menores apreendidos pela Força Tática, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo a PM, os militares avistaram um veículo prisma em atitude suspeita com cinco homens, onde foi feito a abordagem e encontrado com dois dos ocupantes um resolver e um simulacro de pistola e no interior do veículo foi encontrado vários celulares, que posteriormente foi constatado que era proveniente de roubo praticado pelos mesmos no bairro do japiim.

Diante dos fatos todos foram conduzidos ao 1° Distrito Integrado de Polícia, (DIP), para que fossem tomadas as providências cabíveis. Com os criminosos foram encontrados, onze celulares de marcas diferentes.

Por Correio da Amazônia