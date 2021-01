Polícia prende bandido que efetuou disparos contra policias civis, na zona leste de Manaus

MANAUS – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP), com apoio do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera), realizou na tarde de quinta-feira (21/01), por volta das 13h, a prisão em flagrante de Paulo Henrique da Silva Teles, 20, após o mesmo efetuar disparos de arma de fogo contra uma equipe policial da Unidade de Apuração de Ilícitos Penais (UAIP) da instituição.

Conforme o delegado Torquato Mozer, titular do 30º DIP, por volta das 11h de hoje, dois policiais da UAIP saíram para realizar diligências em torno de um Inquérito Policial (IPL) sobre intervenção policial na comunidade Coliseu, bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus, quando foram recebidos com disparos de arma de fogo efetuados por Paulo Henrique.

“Após o ato criminoso, a equipe da UAIP compareceu ao 30º DIP, por volta de 12h, nos informando que foram até aquela região para buscar testemunhas de um IPL, envolvendo também policiais que em outro momento foram recebidos com tiros naquele lugar”, comentou o delegado.

De acordo com a autoridade policial, depois da denúncia a equipe do 30º DIP, de imediato, se deslocou à comunidade, com apoio da equipe do grupo Fera, onde realizaram a abordagem do autor.

Segundo o titular, o jovem foi abordado e recebeu voz de prisão após ser reconhecido pelos policiais que estavam em diligências pela UAIP.

Procedimentos – Paulo Henrique irá responder pelo crime de tentativa de homicídio. Após os procedimentos cabíveis ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) e ficará à disposição da Justiça.