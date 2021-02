Polícia prende bandido que realizava arrastões na zona Centro-Oeste de Manaus

MANAUS – A Polícia prendeu, em flagrante, nesta segunda-feira (02), por volta das 13h, um homem identificado como Amadeu Ferreira de Vasconcelos Neto, de 31 anos, investigado por realizar diversos “arrastões” em bairros da zona Centro-Oeste de Manaus.

Conforme a autoridade policial, o indivíduo estava sendo investigado por realizar “arrastões” naquela área da cidade, utilizando um veículo da marca Fiat, modelo Argo, sempre empregando o mesmo modus operandi. Ele abordava as pessoas nas ruas e roubava seus pertences pessoais.

“Uma das vítimas do infrator o reconheceu no momento em que ele transitava com o veículo pela rua Marivaldo Pereira, bairro Nova Esperança. Com base nisso, nós nos deslocamos até o endereço delatado, onde o identificamos e efetuamos a prisão dele. Ele já possui passagem pela polícia pela mesma prática criminosa cometida em 2018”, relatou Denis Pinho.

Procedimentos – Amadeu irá responder pelo crime de roubo majorado. Ao término dos procedimentos cabíveis no 10º DIP, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.