Polícia prende colombiano por tráfico de drogas no interior do estado

AMAZONAS- Policiais da Base Arpão prenderam, um colombiano de 26 anos com três invólucros de cocaína, avaliados em R$ 50 mil.

A droga foi encontrada pelos policiais em um freezer localizado em uma embarcação que saiu da cidade de Tabatinga (distante 1.108 quilômetros de capital) com destino a Manaus.

O homem também foi localizado com um desenho mapeando a rota da droga, desde sua origem até o destino final. O material foi apreendido, e o suspeito, encaminhado para os procedimentos cabíveis.

Criada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

As denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia, em todo o estado.