A Polícia Civil deflagrou, operação, na tarde de terça-feira (14), que resultou na desarticulação de um grupo criminoso, com as prisões de sete pessoas, bem como na apreensão de substâncias entorpecentes, um carro e um jet-ski. A ação ocorreu no Rio Solimões e Manaus.

Conforme o delegado Mário Paulo Teles, diretor do DRCO, as prisões e apreensões ocorreram após abordagem a uma embarcação e, também, durante diligências ocorridas em Manaus, após denúncias.

Por Correio da Amazônia