Polícia prende dois homens com grande quantidade de drogas no bairro Cidade Nova

MANAUS – A Polícia Militar, por meio da Força Tática, prendeu na noite de sábado (20), dois homens de 32 e 33 anos, por posse de drogas, no Conjunto Residencial Ribeiro Júnior, bairro Cidade Nova, na zona norte da capital.

A equipe militar Força 02 recebeu uma denúncia anônima, por volta de 19h30, informando que dois indivíduos estariam em posse de drogas dentro de um carro modelo Volkswagen Up, de cor preta e placas OAF-3581, dentro do estacionamento de um supermercado na rua Paulo Eduardo de Lima, no Conjunto Ribeiro Júnior. No local, os policiais identificaram o veículo com as características informadas e procederam à abordagem.

Durante os procedimentos, os militares encontraram uma mochila de cor azul, contendo variadas porções de drogas, sendo sete porções médias de maconha; duas porções médias de cocaína; uma porção média com aspecto de oxi; além de três aparelhos celulares.

Em razão dos fatos, os dois homens foram apresentados ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) com o material apreendido.