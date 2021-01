Polícia prende dois homens por roubo e porte ilegal de arma de fogo

Policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), neste domingo (03/01), detiveram dois homens por roubo e porte ilegal de arma de fogo no bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

A ação ocorreu por volta de 3h, quando os policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita, em uma motocicleta Yamaha Neo, de cor cinza e placa PHX 4J66, na alameda Alfavile Leste, bairro Tancredo Neves. Eles não atenderam à ordem de parar e seguiram na contramão de direção, sendo abordados na rua Tancredo Neves.

Durante a busca pessoal, foi encontrada com o garupa uma arma de fabricação caseira, com um carregador e oito munições 9mm, intactas. Depois foi verificada com o Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) situação da motocicleta conduzida por outro indivíduo (idade não revelada) sendo informado que o veículo possui restrição de furto.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos dois homens, sendo que um deles foi conduzido ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo por possuir um ferimento na cabeça na parte frontal, anterior à abordagem. Após o atendimento médico, eles foram conduzidos ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram flagranteados.