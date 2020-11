Polícia prende dupla após assalto no Tancredo Neves

MANAUS – Na noite desta terça-feira (24/11), policiais militares da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram dois homens, responsáveis pelo roubo de dois aparelhos celulares de transeuntes, fato ocorrido na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Segundo os policiais, a equipe que estava em patrulhamento nas proximidades da Feira do Mutirão foi acionada pelo Supervisor de Área para verificar a ocorrência dos assaltos, repassando as características dos suspeitos. A guarnição iniciou buscas pelos envolvidos, que foram avistados e abordados nas proximidades da Feira.

Os dois suspeitos passaram por revista pessoal, sendo encontrados com eles dois aparelhos celulares que, segundo confessaram, haviam sido roubados por eles.

Diante dos fatos, os dois homens receberam voz de prisão e, juntamente com os aparelhos celulares, foram entregues no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para as providências.