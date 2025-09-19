Polícia prende dupla envolvida na morte de ‘Chefinho Cell’ no Manoa

A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (18), João Lucas Pimenta de Jesus, de 24 anos, conhecido como “Lukinha”, e Yago dos Santos Matos, de 28 anos, apontados, respectivamente, como atirador e piloto de fuga envolvidos na morte de Rodrigo Silva dos Reis, de 27 anos, conhecido como “Chefinho do Cell”. O crime foi praticado no dia 20 de junho deste ano, na avenida Francisco Queiroz, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.





De acordo com o delegado Ricardo Cunha, da DEHS, esta foi mais uma ação bem-sucedida da equipe da unidade policial, que, em menos de três meses, conseguiu localizar e prender os autores contratados para cometer o crime. A vítima era um empresário do ramo de assistência técnica de celulares, bastante conhecido na região da Cidade Nova.

“No dia do crime, Rodrigo teve seu estabelecimento invadido por João, que entrou discretamente, se passando por cliente. Mas, logo que avistou a vítima, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos. As evidências indicam que o objetivo era tirar a vida da vítima, devido à quantidade de tiros. A chegada da dupla ao ponto comercial foi registrada pelas câmeras de segurança da localidade”, informou Ricardo Cunha.

Conforme o delegado Adanor Porto, que também responde pela DEHS, logo após o ocorrido, a equipe da delegacia foi acionada e iniciou as diligências investigativas, que apontaram que a dupla foi contratada para executar Rodrigo, pois ele estava se envolvendo com a companheira de um membro de um grupo criminoso local. Diante disso, o crime foi planejado. Yago recebeu R$ 500, e João tinha uma dívida de R$ 2 mil com o tráfico e para quitar a dívida, ele aceitou cometer a prática criminosa.

“A partir do início das diligências, conseguimos identificar os autores e solicitamos à Justiça as suas prisões preventivas, que foram deferidas. Na tarde de quinta-feira, realizamos uma operação para cumprir os mandados de prisão e efetuamos a prisão de Yago e João Lucas. Juntamente com eles, encontramos várias porções de entorpecentes”, detalhou Adanor Porto.

O delegado ainda explicou que a equipe tinha informações de que Yago distribuía drogas em uma borracharia, então foi montada uma campana. Quando ele foi avistado, a prisão foi realizada com êxito, e, na ocasião, João também estava com ele. Eles estavam em posse de várias porções de drogas e munições de arma de fogo. Ambos foram conduzidos à delegacia, onde prestaram depoimento.

“Tanto João quanto Yago confessaram a prática criminosa e, de acordo com as investigações, há um mandante por trás do homicídio, que seria o líder do tráfico de drogas da região. Ele descobriu que sua companheira estava se envolvendo com a vítima e, por isso, ordenou que ele fosse morto, devido a essa suposta infidelidade, sendo essa a motivação do crime”, concluiu o delegado.

A PC-AM reforça que as investigações continuam para identificar, localizar e prender o mandante do crime.

João Lucas e Yago responderão por homicídio. E eles estão à disposição do Poder Judiciário.