Polícia prende dupla responsável por furtar peças de caminhões, no bairro Tarumã

A Polícia Civil prendeu em flagrante, Franklin de Jesus Lopez Hernadez, 51, e Roberto Moraes Teixeira, 49, por furto qualificado de peças de caminhões, pertencente a uma empresa na qual eles eram funcionários. O crime ocorreu no dia 25 de março deste ano, no bairro Tarumã, zona oeste.





Conforme o delegado Fabiano Pignata, titular da unidade policial, os caminhões ficavam parados para conserto e os indivíduos se aproveitavam da facilidade e acessibilidade aos veículos, para praticar a ação delituosa.

“Após tomar conhecimento do que estava acontecendo, o proprietário registrou um Boletim de Ocorrência (BO) no 20º DIP, comunicando o crime, e as diligências para capturá-los. Eles foram encontrados na rua dona Otília, no bairro Tarumã, com os materiais furtados”, explicou.

Segundo o delegado, possivelmente os indivíduos iriam negociar as peças. Todo o material foi apreendido e, posteriormente, devolvido ao dono. Estima-se que a vítima teve um prejuízo aproximado em R$ 50 mil.

Roberto e Franklin responderão por furto qualificado. Eles passarão por audiência de custódia e ficarão à disposição da Justiça.