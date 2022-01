Polícia prende elemento de alta periculosidade em cumprimento de mandado de prisão

MANAUS – AM – A polícia prendeu na tarde de segunda-feira (24), por volta das 15h30, um homem identificado como William Paixão Rodrigues, de 27 anos, em cumprimento a mandados de prisão preventiva pelos crimes de homicídio qualificado e tráfico de drogas. A prisão ocorreu na rua Cruzeiro, bairro Betânia, zona sul de Manaus.

De acordo com o delegado Fabiano Rosas, titular da unidade policial, o infrator já havia sido preso, em flagrante, em setembro de 2019, em posse de substâncias entorpecentes, e também com três pistolas, após ter executado uma pessoa com vários tiros.

“O homem estava respondendo pelo crime em liberdade, porém sua prisão preventiva foi decretada após ele descumprir medidas cautelares, bem como romper a tornozeleira eletrônica que utilizava”, relatou o delegado.

A autoridade policial informou que, após expedida a ordem judicial, os policiais iniciaram as diligências e conseguiram localizar e prender William, no bairro Betânia, zona sul.

William responderá pelo crime de homicídio qualificado e tráfico de drogas, e será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde ficará à disposição da Justiça.