Polícia prende ex-vereador pelo crime de estupro no interior do Amazonas

AMAZONAS | A Polícia Civil por meio do Departamento de Polícia do Interior (DPI), prendeu, um homem, 54, que é servidor da Prefeitura de Anamã e ex-vereador do município, condenado a mais de 9 anos de reclusão por abusar sexualmente da própria vizinha, uma criança de 8 anos. O crime ocorreu em 2018.





Os abusos aconteciam no momento em que a vítima ia até a casa do infrator brincar com o neto dele. Ocasião em que ele mandava ela tirar a roupa para fotografá-la e acariciar seus seios e partes íntimas.

A vítima também foi abusada por um outro vizinho, que teve o mandado cumprido há um mês.