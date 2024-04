Polícia prende filho que agrediu pai com socos e golpe mata leão em Petrópolis

A Polícia prendeu em flagrante, na segunda-feira (08), um homem, 31, por lesão corporal, ameaça e injúria cometidos contra o pai, um idoso, de 61 anos. A prisão ocorreu no bairro Petrópolis, zona sul.





Conforme a delegada Andrea Nascimento, titular da unidade especializada, a vítima compareceu à delegacia e relatou que o autor dos crimes chegou em casa sob efeito de álcool e iniciou diversas agressões contra ele.

“O idoso contou que o homem jogou um saco de carvão que tinha em mãos sobre os peitos do pai e, ainda, desferiu alguns socos no rosto da vítima e deu um golpe mata leão nele. Após o fato, o idoso se dirigiu à uma unidade hospitalar para atendimentos médicos, tendo em vista as graves lesões sofridas nas costas e cabeça”, explicou.

De acordo com a delegada, a partir do relato da vítima, a equipe policial foi até o local e efetuou a prisão do homem. O idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para realizar exame de corpo de delito, e segue sob cuidados de familiares.

O homem responderá por lesão corporal, ameaça e injúria. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.