Polícia prende flanelinha que matou colega com golpes de faca em Manaus

A Polícia Civil prendeu, na terça-feira (12), por volta das 11h, o flanelinha Celso Augusto Carvalho Júnior, 24 anos, conhecido como “Vampirinho, pelo homicídio qualificado do também “flanelinha” Roberto França Saraiva, 49 anos, que foi atingido com vários golpes de faca no pescoço.





Roberto foi dado como desaparecido no dia 13 de janeiro deste ano e teve o corpo localizado no dia 19 do mesmo mês, em um terreno baldio na avenida João Valério, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul da capital.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, essa prisão é o resultado das investigações em torno da morte de Roberto França Saraiva, que era um flanelinha que atuava naquela área da cidade.

“A equipe que foi até o local do crime identificou sinais de violência e as investigações imediatamente iniciaram. No decorrer das diligências, foi possível identificar que o flanelinha Celso Augusto foi o autor do crime, juntamente com um outro identificado apenas como ‘Cabeludo’. Ambos assassinaram a vítima com golpes de faca na região do pescoço”, relatou o delegado.

Ainda segundo Cunha, as investigações apontaram, ainda, que na ocasião do delito, todos estavam consumindo entorpecentes e em decorrência de um desentendimento os infratores resolveram matar Roberto.

“Vampirinho” atua há muito tempo naquela área da capital e já foi preso outras vezes por crimes menores. Após o mandado de prisão dele ser decretado pela Justiça, ele foi localizado e preso no mesmo bairro onde o homicídio aconteceu.

Ele foi conduzido à sede da DEHS e responderá por homicídio qualificado. Em seguida, foi encaminhado à audiência de custódia, onde ficou à disposição do Poder Judiciário.