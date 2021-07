Polícia prende homem com arma de fogo e drogas no Tancredo Neves

Policiais militares da Força Tática prenderam, na madrugada desta segunda-feira (05), um homem de 20 anos em posse ilegal de uma pistola de uso restrito das forças policiais e substâncias entorpecentes, na zona leste de Manaus.

Durante patrulhamento, por volta de 1h50, a equipe avistou um homem em atitude suspeita, carregando uma sacola na rua Autazes, comunidade Novo Reino, no bairro Tancredo Neves. O suspeito tentou fugir para um beco, mas foi alcançado pelos militares e abordado.

Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo do tipo pistola calibre .40, pertencente ao patrimônio da Polícia Militar do Amazonas. Na sacola foram encontradas três porções de substância com características de oxi e maconha, uma balança digital, um carregador de pistola, duas munições e um aparelho celular.

Ele foi conduzido ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).