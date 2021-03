Polícia prende homem com arma de fogo e ligado ao tráfico de drogas na Praça 14

MANAUS – Policiais militares da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na noite da segunda-feira (08/03), um homem de 27 anos, em posse ilegal de uma arma de fogo e munições, e com ligação ao tráfico de drogas, no bairro Praça 14, zona sul da capital.

Durante desencadeamento da Ação Rio Negro, no combate ao tráfico de drogas na zona sul, por volta de 20h35, equipes policiais da 1ª Cicom, nas viaturas 6004, 6002 e 6006, realizaram uma incursão no beco Visconde, na rua homônima do Praça 14. Durante a ação, os policiais flagraram um homem comercializando entorpecentes. Com o suspeito foram encontradas, em uma mochila, drogas e munições.

Questionado, o suspeito informou que guardava um armamento em um local indicado por ele nas proximidades, onde os militares encontraram uma arma de fogo tipo espingarda calibre 28, com cano serrado e numeração parcialmente suprimida; três cartuchos de calibre 28; e cinco cartuchos de calibre 32.

Os policiais também apreenderam mais 15 porções de drogas com características de cocaína; 169 gramas com aspecto de maconha; 1.000 pinos plásticos vazios para embalo de drogas; uma balança digital; três aparelhos celulares e R$ 32 em dinheiro.

Em razão do flagrante, o homem foi detido e encaminhado, juntamente com o material apreendido, para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a conclusão dos procedimentos policiais.