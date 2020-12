Polícia prende homem com armas de fogo na zona Leste

MANAUS – Policiais militares da 30ª Companhia Interativa Comunitária (30ª Cicom), por volta de 20h27 de terça-feira (22/12), prenderam um homem de 30 anos, na Rua Mirra, Bairro Jorge Teixeira, portando arma de fogo.

Na revista foi encontrada uma espingarda calibre 16 com duas munições intactas e uma deflagrada, uma espingarda calibre 36, um revólver calibre 38 de marca Smith Wesson com 5 munições e a quantia de R$ 500 em espécie. Diante dos fatos, o infrator e a materialidade do crime foram apresentados ao 30º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.