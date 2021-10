Polícia prende homem com drogas e armas no Santo Agostinho

MANAUS – Um homem foi preso por agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) no bairro Santo Agostinho, zona oeste de Manaus, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. A prisão foi efetuada na tarde de quinta-feira (21), durante desdobramentos da Operação Cidade mais Segura. Além da prisão, os policiais ainda efetuaram a apreensão de quatro armas de fogo, drogas e munições.

A operação acontece por determinação do secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, para combater a criminalidade na capital. De acordo com o relatório da ocorrência policial, os agentes foram acionados para verificar uma denúncia, realizada através do 181, o disque-denúncia sa SSP-AM, informando que uma residência, localizada na rua Jerusalém, estava servindo de base para membros de uma facção criminosa.

Os policiais foram até o local indicado e, ao perceber a presença dos agentes, os infratores fugiram pela porta dos fundos. Durante as incursões, um homem de 25 anos foi preso com uma arma de fogo calibre 38.

Após vistoria na casa onde os suspeitos estavam, os policiais encontraram outras duas armas de fogo calibre 38, uma submetralhadora, de fabricação caseira, calibre 9 milímetros, 10 munições calibre 38, 19 munições calibre 9 milímetros, porções de cocaína, oxi e maconha, além de material para o embalo da droga.

O infrator foi conduzido ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com o material ilícito apreendido, onde foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.