Polícia prende homem com drogas em garrafa de café no Mutirão

Amazonas – Durante a Operação Sentinela do Amazonas 2, desencadeada nesta terça-feira (31/03), policiais militares do 8º Grupamento da Polícia Militar (GPM) detiveram um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Mutirão Novo, no município de Ipixuna (a 1.367 quilômetros de Manaus). Com ele os policiais apreenderam uma garrafa de café contendo várias porções de supostamente pasta base de cocaína.

Os policiais que atenderam à ocorrência disseram que, durante patrulhamento no referido bairro, receberam denúncias anônimas informando que havia um homem comercializando entorpecentes na rua Maciel Cicinato do município. De posse das informações e características do suspeito, a guarnição se deslocou até o local, onde os policiais avistaram o suspeito, que estava em via pública.

Após abordagem, durante revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas os policiais perceberam o nervosismo do suspeito que, ao ser questionado, não soube dizer o que estava fazendo no local. Ao verificarem dentro de uma garrafa de café que estava com o suspeito, os policiais encontraram as porções de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido à 67ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município para as providências legais.