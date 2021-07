Polícia prende homem com duas armas de fogo e cerca de 30 kg de maconha

MANAUS – Após receber denúncia informando que indivíduos estariam armados e traficando entorpecentes na comunidade União, na zona centro-sul de Manaus, a ação “Pronta Resposta”, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), prendeu um homem de 29 anos com cerca de 30 quilos de maconha do tipo skunk, na tarde de quinta-feira (22). Com o infrator, duas armas de fogo foram pegas.

O fato ocorreu na rua Travessa Pires de Carvalho, comunidade União, bairro Parque 10. De acordo com o relatório policial, após o recebimento da denúncia, os agentes, juntamente com as equipes do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), foram até uma área conhecida como “buritizal” e encontraram um infrator com 29 tabletes de entorpecentes.

Durante a abordagem, duas armas de fogo, quatro munições e uma balança de precisão foram apreendidas. O infrator foi preso em flagrante por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e, juntamente com o material ilícito apreendido, foi conduzido ao 1° DIP, na Praça 14, zona sul.