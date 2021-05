Polícia prende homem com tornozeleira portanto arma de fogo no centro de Manaus

MANAUS – Um homem de 24 anos, com tornozeleira eletrônica foi preso após reagir à abordagem da Polícia Militar, na ação da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), nesta quinta-feira (13), na Av. Lourenço da Silva Braga, próximo ao portão D da feira Manaus Moderna, no centro de Manaus. Com ele foi apreendida uma pistola Taurus 938, calibre 380, com numeração raspada, dois carregadores e 32 cartuchos intactos.

Segundo a 24ª Cicom, que atendeu a ocorrência, a guarnição da viatura 6356 recebeu uma denúncia de que havia um cidadão portando uma arma de fogo próximo à feira Manaus Moderna.

Ao encontrar o suspeito com as características informadas, a equipe começou a realizar procedimento policial, quando o indivíduo sacou uma pistola 938, calibre 380, e atentou contra a guarnição no ato da abordagem. Nesse momento, um policial foi mais rápido e efetuou um disparo em direção ao rapaz, que foi atingindo e cessou a ameaça contra a guarnição.

O homem que tem várias passagens pela polícia, por tráfico e posse de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo, foi socorrido e levado escoltado pelos policiais até o Hospital 28 de Agosto, para atendimento e realização de exames; posteriormente foi apresentado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis.

