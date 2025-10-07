Polícia prende homem condenado a 16 anos por estupro de vulnerável contra enteada

A Polícia Civil cumpriu, nesta terça-feira (07), mandado de prisão em razão de sentença condenatória contra um homem, de 42 anos, condenado a 16 anos e 4 meses de prisão por estupro de vulnerável contra sua enteada. O crime aconteceu em 2018, quando a adolescente tinha 12 anos.





De acordo com a delegada Kássia Evangelista, na época do crime, a mãe da adolescente cursava faculdade e deixou a vítima, seu irmão de 14 anos e dois primos sob os cuidados do padrasto, na residência da família, localizada no bairro São José Operário, zona leste de Manaus.

“Em determinado momento, ele chamou a vítima para um quarto e praticou os abusos sexuais. O Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado pouco tempo depois e seguiu o trâmite investigativo”, explicou a delegada.

A ordem judicial condenatória foi expedida pela 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual e Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes, sendo cumprida nesta terça-feira. O homem passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.