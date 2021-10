Polícia prende homem e apreende adolescente por tráfico de drogas no Tancredo Neves

Policiais militares prenderam na noite de segunda-feira (11), um homem de 23, e apreenderam um adolescente de 17 anos por tráfico de entorpecentes na rua Jaçanã, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.

Os policiais realizaram incursões e cercos em regiões consideradas “áreas vermelhas”, devido às ocorrências envolvendo tráfico de drogas.

Ao abordarem duas pessoas em atitude suspeita, os militares encontraram com eles, uma balança de precisão, 22 trouxinhas de substância com aspecto de cocaína, uma porção média de substância com características de maconha, uma porção de substância com aspecto de oxi e R$ 509 em espécie.

A dupla foi levada para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).