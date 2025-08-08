Polícia prende homem em flagrante com 65 quilos de maconha no Nova Esperança

Policiais civis prenderam em flagrante, na tarde de quinta-feira (07), por volta das 15h40, José Augusto Jacó do Vale Filho, de 31 anos, por tráfico interestadual de drogas. A ação é resultado de uma investigação que aconteceu no bairro Nova Esperança, zona centro-oeste da capital. Foram apreendidos 57 tabletes de maconha tipo skunk, avaliados em R$ 1,3 milhão.





De acordo com o delegado Rodrigo Torres, diretor do Denarc, José Augusto já vinha sendo investigado pela equipe do departamento com base em informações que apontavam que ele realizava transporte de drogas para outros estados. A partir disso, ele passou a ser monitorado, e na data de ontem, a equipe tomou conhecimento de que ele faria um novo envio por meio de uma transportadora.

“Fomos a esse estabelecimento localizado na zona oeste da capital. Ao chegarmos no local, ele já havia retornado para sua residência, no bairro Nova Esperança. Ainda na transportadora, realizamos uma averiguação e identificamos que ele havia deixado uma carga. Percebemos um forte odor de entorpecente e, ao abrirmos o material, encontramos 50 tabletes de maconha do tipo skunk”, informou o delegado.

Segundo Rodrigo Torres, após confirmarem que o indivíduo havia retornado para sua casa, a equipe seguiu até o local. Ao chegarem, José Augusto estava de saída do imóvel, e foi abordado. Sem oferecer resistência, confessou que ainda havia mais entorpecente na residência, dentro do imóvel foram encontrados cerca de sete tabletes da mesma droga, totalizando 65 quilos. Diante dos fatos, ele foi autuado e conduzido à delegacia.

José Augusto Jacó do Vale Filho foi autuado por tráfico de drogas, ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.