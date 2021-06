Polícia prende homem flagrado vendendo drogas na orla da Manaus Moderna

MANAUS – Na noite de quarta-feira (16), policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram um homem de 23 anos, flagrado comercializando entorpecentes entre as embarcações ancoradas na orla da avenida Lourenço Braga (Manaus Moderna), no Centro da capital.

A equipe militar realizava patrulhamento na área, por volta das 23h40, quando observou o suspeito e mais um outro rapaz que, depois de desembarcar de um bote de alumínio com motor de popa, passaram a entregar produtos a possíveis consumidores que estavam em uma balsa ancorada entre os barcos.

Os dois suspeitos, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir com o barco de alumínio, mas não conseguiram. Os dois pularam no rio, sendo um deles capturado pela guarnição. Com ele foram encontradas porções de substância análoga a oxi, porções de maconha e de cocaína, além de R$ 67 em espécie.

O suspeito recebeu voz de prisão e, juntamente com o material ilícito apreendido o motor de popa da marca Suzuki de 15 HP, foi conduzido para o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP). O bote de alumínio também foi apreendido, ficando restrito na área da 24ª Cicom para providências.