Polícia prende homem investigado por estupro da sobrinha de 11 anos

AMAZONAS | Em Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), a polícia cumpriu, na sexta-feira (19), mandado de prisão preventiva de um homem, de 30 anos, por estupro de vulnerável da sobrinha de 11 anos. O crime foi praticado em Tonantins e a prisão foi efetuada em Manaus.





Segundo o delegado Wellery Aleff, as investigações iniciaram no início deste mês, quando a vítima e dois professores da escola em que a vítima estuda, compareceram ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, e contaram sobre os abusos sexuais sofridos pela criança.

“A vítima relatou que o crime começou a ser cometido quando tinha entre 5 e 6 anos e, além disso, também mencionou que durante esses anos tinha medo de expor a situação e desacreditarem em sua palavra”, falou o delegado.

De acordo com o delegado, atualmente a vítima está com 11 anos e o suspeito voltou a praticar atos libidinosos, tocando em suas partes íntimas e a constrangendo. Por isso ela resolveu tornar o caso público, contando para amigas da escola e para a professora.

“A criança também se sentiu segura em contar pois o homem não estava no município. Ela se encontra com sinais de depressão e já pensou diversas vezes em tirar a própria vida. Então, para garantir a proteção dela, de imediato foi representado pelo mandado de prisão em nome do autor”, explicou o delegado.

O delegado disse que, na ocasião da denúncia, verificou-se que ele estava em Manaus, então foi solicitado o apoio da Depca para dar cumprimento ao mandado.

Conforme a delegada Mayara Magna, assim que a Depca tomou conhecimento sobre a ordem judicial a ser cumprida em nome do investigado, a equipe policial imediatamente diligenciou para localizá-lo.

“A troca de informações entre as equipes de investigação do município e da unidade especializada foi primordial para que pudéssemos retirar esse indivíduo de circulação. Ele foi preso no bairro Compensa, zona oeste, e encaminhado à Depca para os procedimentos cabíveis”, disse a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e está à disposição da Justiça.