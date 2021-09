Polícia prende homem por descumprir medida protetiva em favor de ex-namorada

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM oeste/sul), prendeu, na manhã desta quinta-feira (16), um homem de 36 anos pelos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e stalking (perseguição) cometidos contra a ex-namorada dele, uma mulher de 40 anos.

De acordo com a delegada Kelene Batalha, titular da DECCM oeste/sul, a prisão ocorreu na sede daquela Especializada, no momento em que o indivíduo optou por se entregar devidamente acompanhado de seu advogado.

“No dia 8 de agosto, a vítima foi até a Especializada informar que o homem havia descumprido medida protetiva. Na ocasião, ele teria ido até o trabalho da ex-namorada e exigido que ela falasse com ele. Ela se recusou e tentou se esconder. Neste momento, ele a puxou pelo cabelo e a jogou no chão, desferindo chutes e socos na cabeça e no no corpo da vítima”, detalhou a autoridade policial.

O indivíduo estava foragido desde o ocorrido, quando foi solicitado o mandado de prisão preventiva em seu nome, prontamente expedido no dia 9 de agosto de 2021 pela juíza Roseane do Vale Cavalcante, da Central de Plantão Criminal, do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O homem responderá pelos crimes ameaça, lesão corporal e stalking, e será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.