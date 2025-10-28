Polícia prende homem por estupro de vulnerável contra a sobrinha, em Tonantins

A Polícia Civil de Tonantins (a 865 quilômetros de Manaus), cumpriu, nesta terça-feira (28), mandado de prisão preventiva de um homem, de 77 anos, por estupro de vulnerável contra sua sobrinha, de 9 anos. A prisão foi efetuada no município.





De acordo com o delegado Wellery Aleff, o caso chegou ao conhecimento da unidade policial no dia 28 de agosto deste ano, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

“A criança foi levada ao Creas pela mãe, onde relatou que foi abusada em duas ocasiões pelo seu tio materno, em maio deste ano”, informou o delegado.

Segundo o delegado, durante as diligências, a mãe da vítima também relatou ter sido abusada pelo mesmo homem quando era criança.

“A mãe contou que o relato da filha a fez reviver o mesmo fato que passou quando tinha entre 10 e 11 anos, e por isso resolveu incentivar a vítima a denunciar o homem”, disse o delegado.

A Polícia Civil reforça que o caso segue sendo apurado pela 54ª DIP, que adota todas as medidas cabíveis para a completa elucidação dos fatos e responsabilização do suspeito.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.