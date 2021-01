Polícia prende homem por homicídio e tentativa de homicídio em Coari

AMAZONAS – Policiais da Base Fluvial Arpão prenderam, na tarde de domingo (10/01), um homem de 36 anos por suspeita de homicídio e três tentativas de homicídio na comunidade Divino Espírito Santo, Lago do Ipixuna, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Uma espingarda também foi apreendida durante a ação.

A ocorrência se deu após uma discussão durante uma partida de futebol que acontecia na comunidade. Populares teriam agredido o infrator que, em um ato de vingança, pegou uma arma de fogo, e efetuou disparos contra várias pessoas. Os disparos atingiram quatro homens, mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os outros três atingidos foram socorridos por moradores da comunidade e levados até a Base Arpão. No local, os populares informaram as características do autor dos disparos.

Os policiais se deslocaram até a comunidade, onde colheram informações de onde o suspeito poderia ser localizado. A equipe foi até a casa indicada por denunciantes e encontraram o infrator, que ao perceber a presença da polícia, tentou fugir por uma área de mata, mas logo foi alcançado e preso. Com ele, os policiais ainda apreenderam a arma de fogo, tipo espingarda, calibre 16, supostamente usada no crime.

O infrator foi conduzido até a Base Arpão e, posteriormente, levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari.

Base Arpão – Criada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), a Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública e Ibama.