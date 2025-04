Polícia prende homem por homicídio em via pública no ano de 2019

A Polícia Civil cumpriu, na terça-feira (29), mandado de prisão preventiva de Ricardo José Bandeira de Oliveira, 37, conhecido como “Charles”, pelo homicídio qualificado de João Paulo Costa da Silva, 25, conhecido como “Boi”. O crime foi praticado em 2019, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus).





De acordo com o delegado Ivo Martins, titular do 19º DIP, a motivação do crime foi vingança. Em fevereiro daquele o ano, a vítima foi apontada como o autor da morte de Joamilson Bandeira, de 20 anos, irmão de Ricardo José. Em função disso, Ricardo teria decidido, de forma premeditada, vingar a morte do irmão.

“Eles já se conheciam por conta dessa situação. Então, no dia do fato, Ricardo foi até a residência de João Paulo e o encontrou em via pública. Em ato contínuo, ele efetuou três disparos de arma de fogo contra a vítima, que ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos”, explicou o delegado.

Segundo o delegado, após o crime, Ricardo fugiu do local. A equipe policial de Coari tomou ciência do caso e solicitou à Justiça a prisão do autor, e recentemente, o 19º DIP recebeu informações de que Ricardo estaria residindo em Manaus.

“Diante disso, iniciamos diligências para localizá-lo e, na data de ontem, efetuamos a sua prisão na rua São Raimundo, bairro Nova Esperança, zona oeste”, concluiu Ivo Martins.

Ricardo José Bandeira de Oliveira responderá por homicídio qualificado. Ele passará por audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.