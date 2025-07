Polícia prende homem por injúria, ameaça e lesão corporal a ex-companheira grávida

AMAZONAS | A Polícia Civil prendeu em flagrante, um homem, de 20 anos, pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal contra sua ex-companheira, de 17 anos, que está grávida de seis meses. A prisão foi realizada na rua Senador Fábio Lucena, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus.





De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, da DECCM Norte/Leste, a vítima compareceu à delegacia relatando que, naquela manhã, foi até o local de trabalho do homem para recuperar seu aparelho celular, que estava sob posse dele. No entanto, ele se recusou a devolvê-la e ordenou que ela deixasse o local.

“A vítima contou que, após a discussão, dirigiu-se até a residência dele, sendo seguida pelo autor. Lá, ela solicitou apenas o chip do celular, que foi devolvido”, informou a delegada.

Ainda segundo Nathalia Oliveira, em seguida, a vítima foi até a casa da irmã do agressor, localizada no andar superior do mesmo prédio. Nesse momento, o homem a alcançou e passou a agredi-la fisicamente, puxando seus cabelos e exigindo que ela descesse até a casa dele.

“Ao se recusar, a vítima foi ameaçada e agredida com golpes de garfo, que atingiram sua mão e ombro, além de socos no tórax e nas costas, e novos puxões de cabelo”, detalhou a delegada.

A vítima foi socorrida por sua mãe e encaminhada à delegacia, onde registrou a ocorrência. Ela relatou ter mantido um relacionamento de três anos com o agressor, marcado por episódios de violência, agravados pelo fato de ele ser usuário de álcool e entorpecentes.

“De imediato, iniciamos diligências que resultaram na localização e prisão em flagrante do autor. Também foi solicitada à Justiça uma Medida Protetiva de Urgência (MPU) em favor da vítima”, destacou Nathalia Oliveira.

O homem responderá pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal. Ele passará por audiência de custódia e permanecerá à disposição da Justiça.