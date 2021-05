Polícia prende homem por posse de drogas no Zumbi dos Palmares

Policiais militares da 25ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam ontem sexta-feira (21), um homem de 22 anos, por tráfico de drogas no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste de Manaus.

Os policiais realizavam patrulhamento ostensivo na rua Marcelo Santos, naquele bairro, quando se depararam com três pessoas em atitude suspeita, os quais foram abordados e durante a revista pessoal foram encontradas, com um deles, 22 porções de substância com aspecto de cocaína, 15 porções de substância com característica de maconha, oito porções de substância com aspecto de Oxi, e a quantia de R$73,00, em espécie.

Foi dada, então, voz de prisão ao cidadão e ele foi encaminhado ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis.