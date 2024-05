Polícia prende homem por tentativa de feminicídio contra a própria companheira

MANAUS | A Polícia Civil prendeu, na quinta-feira (02/05), um homem, 24, por tentativa de feminicídio contra sua companheira, 23, e maus tratos a animais. A prisão ocorreu no bairro Parque 10 de Novembro, zona centro-sul.





De acordo com a delegada Patrícia Leão, titular da DECCM centro/sul, na ocasião do crime de tentativa de feminicídio, o indivíduo desferiu diversos socos no rosto da vítima, fraturando o maxilar dela. A mulher já havia sofrido violência doméstica antes.

“No momento da denúncia, foi solicitada uma medida protetiva para a vítima e foi representada a prisão preventiva do autor. Quando fomos cumprir a prisão preventiva, encontramos na residência dele dois cachorros em estado de magreza excessiva”, disse.

Conforme a delegada, foi solicitado apoio da Dema para conduzir o flagrante de maus-tratos a animais.

O homem responderá por tentativa de feminicídio e maus-tratos a animais e ficará à disposição da Justiça.