Polícia prende homem por tortura, tráfico de drogas e outros crimes, em Uarini

A Polícia Civil de Uarini (a 565 quilômetros de Manaus), em ação conjunta com a Guarda Municipal (GCM), prendeu em flagrante, na terça-feira (22), Victor Fernandes Finedo, de 20 anos, por tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência. A prisão foi efetuada no bairro Novo, no município.





De acordo com o delegado, Jailton Santos, da 58º DIP, na tarde de terça-feira, a equipe policial recebeu uma denúncia de que Victor teria torturado usuários de drogas em razão de eles terem, supostamente, roubado parte das drogas que ele vende.

“Já estávamos monitorando o ponto de venda de drogas do indivíduo e, depois de recebermos a denúncia, rapidamente fomos ao local. Na ocasião, além de efetuarmos a prisão do autor, apreendemos porções de maconha do tipo skunk, cocaína e crack, uma balança de precisão, mais de mil reais em espécie, um rádio transmissor, uma motocicleta e um motor d’água, possivelmente furtado e trocado por usuários para comprar entorpecentes”, contou o delegado.

Segundo o delegado, as investigações irão continuar para prender os demais envolvidos na mesma venda de drogas em que Victor pertencia.

Victor Fernandes Finedo responderá por tortura, tráfico de drogas, associação para o tráfico e resistência e está à disposição da Justiça.