Polícia prende homem por tráfico de drogas na Praça 14

MANAUS – A polícia prendeu um homem, na manhã deste domingo (03), por tráfico de entorpecentes, no Beco Barcelos, Centro, zona sul da capital.

A equipe recebeu uma denúncia que no beco Barcelos estavam comercializando entorpecentes. Ao chegarem no local, um indivíduo foi abordado e com ele foram encontradas 17 trouxinhas de substância com aspecto de oxi e 9 com características de maconha, além de R$ 33, em espécie.

Ele foi conduzido, juntamente com o material apreendido, ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).