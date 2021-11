Polícia prende homem por tráfico de drogas, no Coroado

MANAUS – Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam na madrugada de hoje (08), um homem de 26 anos, por tráfico de drogas, no bairro Coroado, zona leste da capital.

A equipe policial realizava patrulhamento de rotina no bairro quando abordou um indivíduo em atitude suspeita, por volta de 1h, na rua Cinco de Junho. Durante revista, foram encontrados com ele 70 pinos com substâncias aparentemente cocaína, três porções (50g) de material semelhante a oxi, R$ 70 e duas balanças de precisão.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao infrator, que foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).