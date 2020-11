Polícia prende homem portando arma de fogo no bairro Cidade Nova

MANAUS – No início da madrugada desta sexta-feira (27), policiais militares da Força Tática do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) detiveram um homem de 28 anos portando arma de fogo ilícita em um beco da rua Jericó, comunidade Nossa Senhora de Fátima, bairro Cidade Nova, zona Norte de Manaus.

Conforme relatos dos policiais, a equipe estava fazendo incursão na referida rua quando visualizou um grupo de pessoas reunidas na entrada do beco. Ao se aproximar a viatura, elas saíram em fuga, mas um deles foi interceptado pelos policiais.

Na revista pessoal, foi encontrado com o suspeito um revólver Taurus, calibre 38, numeração suprimida, carregado com quatro munições intactas, e um aparelho celular.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e, juntamente com o material, foi entregue no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para as devidas providências. Na unidade policial, foi constatado ainda que ele já possuía passagem pela polícia.