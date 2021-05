Polícia prende homem que ameaçava ex-companheira e se recusava a sair da casa

MANAUS – Nesta quinta-feira (06), por volta das 9h30, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) centro-sul, prendeu um carpinteiro de 43 anos, pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas e ameaças combinadas com violência doméstica, que tinha como vítima a ex-companheira dele, uma autônoma de 51 anos. A ação ocorreu na Comunidade Parque das Luzes, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

De acordo com a delegada Débora Mafra, titular da DECCM centro-sul, ainda na manhã desta quinta-feira, a autônoma compareceu na Especializada para informar que havia sido ameaçada de morte por seu ex-companheiro.

“A vítima relatou que vive com o autor há 25 anos. No entanto, por conta das violências domésticas praticadas por ele, estão separados há um ano, porém, desde a separação, o indivíduo se recusa a sair da residência dela, mesmo com as medidas protetivas em desfavor dele. Por conta disso e após sofrer a ameaça de morte, ela resolveu retornar até a Especializada para realizar a denúncia”, explicou a delegada.

Ainda segundo a autoridade policial, após a denúncia, a equipe de polícia da DECCM centro-sul se deslocou até o endereço da autônoma, onde foi comprovado o descumprimento de medidas protetivas e feita a prisão em flagrante do carpinteiro.

Procedimentos – O homem foi autuado em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e ameaças combinadas com violência doméstica. Após os procedimentos, ele será encaminhado para a Central de Recebimento e Triagem (CRT) onde passará pela audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

Com informações